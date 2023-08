Stíhačky F-16 pomôžu Ukrajine vniesť na oblohu „paritu“, expert ich prirovnáva k Su-35

Nahradenie lietadiel zo sovietskej éry

Minimálne polročný výcvik pilotov











21.8.2023 (SITA.sk) - Dodanie stíhačiek F-16 Ukrajine by mohlo spôsobiť dôležitý zvrat v boji ukrajinskej armády proti ruským okupantom.Ako referuje web news.sky.com, tvrdí to expert na obranu Michael Clarke , niekdajší generálny riaditeľ britského Royal United Services Institute (RUSI) Clarke tvrdí, že tieto bojové lietadlá pomôžu Ukrajine vniesť na oblohu „paritu“. Nahradia pritom lietadlá zo sovietskej éry a pomôžu zaplátať nedostatky v ukrajinských vzdušných silách.Dánsko sa zaviazalo vyslať na Ukrajinu 19 lietadiel, kým Holandsko by ich mohlo poslať až 42, no presný počet zatiaľ neoznámilo. Stíhačky presunú na Ukrajinu, keď sa ukrajinskí piloti naučia, ako ich používať.Piloti sú v počiatočnej fáze výcviku a ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov minulý týždeň povedal, že šesť mesiacov výcviku považuje za minimum.„F-16 sú oveľa lepšie (než to, čo má Ukrajina v súčasnosti),“ povedal Clarke a dodal: „Nahradia si straty vo vzdušných silách, keďže od začiatku vojny zatiaľ stratili asi 70 lietadiel. Ďalších asi 70 dostanú (z Holandska a Dánska).“Clarke tvrdí, že stíhačky F-16 „sú rovnako dobré ako Su-35, ktoré má Rusko teraz a sú lepšie ako čokoľvek, čo majú Ukrajinci, takže im to poskytne paritu“.