Stíhačky MiG-29 už nezohrávajú rolu pri obranyschopnosti Slovenska, Ukrajina ich však potrebuje, tvrdí poslanec Valášek

Dodanie MiG-29

Protivzdušná obrana

21.2.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia Severoatlantickej aliancie (NATO) sú za to, že vojenská pomoc Ukrajine je žiadaná viac ako kedykoľvek predtým. Je toho veľa, čo Ukrajina potrebuje, a sú typy techniky, ktoré sú teraz urgentnejšie ako MiG-29. Ak však už na Slovensku na nič neslúžia a sú k dispozícii, Ukrajina ich vie využiť.Je správne a pre Slovensko dobré nimi pomôcť pri obrane proti ruskej agresii. Uviedol to poslanec Národnej rady SR a podpredseda hnutia Progresívne Slovensko T omáš Valášek , ktorý sa zúčastnil na rokovaní výborov Parlamentného zhromaždenia NATO. S lídrami aliancie diskutoval aj o potrebe dodania slovenských MiG-29 Ukrajine.Ako uviedol Valášek, migy už takmer rok nezohrávajú rolu pri obranyschopnosti SR.„Ukrajina potrebuje chrániť svoje nebo. Migy, ktoré my nevieme využiť, sa im hodia na zostreľovanie striel s plochou dráhou letu a dronov, ale tiež v prípade, že sa im začnú míňať systémy protivzdušnej obrany,” vyhlásil Valášek s tým, že spojenci majú v tejto otázke jasno a aj napriek tomu, že MiG-29 nie sú prioritou, pre Ukrajinu môžu predstavovať užitočnú pomoc.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok 9. februára na summite v Bruseli oficiálne požiadal predsedu vlády SR Eduarda Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29. Premiér mu povedal, že „Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo“.