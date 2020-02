Sting: My songs. Kritikmi oceňované turné pokračuje aj v roku 2020

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Cherrytree Music Company, Live Nation a agentúra VIVIEN potvrdili, že turnésa tento rok vracia do Európy, a to so zástavkami v koncertných sálach a na festivaloch vrátane špeciálneho vystúpenia vdňaVstupenky na koncert sú v predaji od 06.02.2020



Stingov turné My Songs je zakaždým dynamická šou, v ktorej zaznejú jeho najobľúbenejšie skladby. Tie tento 17-násobný držiteľ ceny Grammy napísal počas svojej plodnej kariéry - či už so skupinou The Police alebo ako sólový interpret. Koncert, opisovaný tiež ako "majstrovský výkon od začiatku až do konca", fanúšika vezme na hudobnú cestu časom aj vďaka hitom "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Roxanne" či "Demolition Man". Aj tie výrazne prispievajú k nezabudnuteľnému charakteru Stingovej veľkolepej šou.



Fanúšikova sa môžu tešiť aj na hity "Englishman in New York", "Every Breath You Take", "Message in a Bottle" a veľa ďalších. Stinga bude sprevádzať rockový ansámbel, ktorý dopĺňajú Dominic Miller (gitara), Josh Freese (bicie), Rufus Miller (gitara), Yolanda Charles (basa), Kevon Webster (klávesy), Shane Sager (harmonika), Melissa Musique a Gene Noble (sprievodné vokály).

Členovia Stingovho fanklubu budú mať možnosť zakúpiť si exkluzívne predpredajové lístky skôr v porovnaní s bežnou verejnosťou. Stačí navštíviť stránku www.sting.com Pre kompletné informácie o turné a vstupenkách navštívte: www.sting.com Hudobný skladateľ, spevák, skladateľ, herec, autor a aktivista Sting sa narodil v meste Newcastle v Anglicku. V roku 1977 sa presťahoval do Londýna, kde spolu so Stewartom Copelandom a Andy Summersom založili kapelu The Police. Skupina vydala päť štúdiových albumov, získala šesť Grammy ocenení a dve ceny Brit Awards. V roku 2003 bola uvedená do Rocknrollovej siene slávy.Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal desiatku Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara (vrátane nominácie v roku 2017 za pieseň "The Empty Chair" z filmu JIM: THE JAMES FOLEY STORY. V zozname svojich najväčších úspechov má tiež TONY nomináciu, cenu Storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares.Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal poctu Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a The Polar Music Award. Sting získal Čestný Doktorát na Hudobnej Univerzite v Northumbrii (1992), Berklee College of Music (1994), Univerzite Newcastle na Tyne (2006) a Brownovej univerzite počas jej 250-tych Slávnostných promócií (2018). V priebehu hudobnej kariéry predal 100 miliónov albumov, a to sólo a aj s kapelou The Police.Po jeho kritikmi ospevovanom albume 57th & 9th, konkrétne jeho prvej rock-pop zbierky za posledných desať rokov, Sting a reggae ikona Shaggy, obaja pod hlavičkou Cherrytree Music Company, vydali spoločný album pod názvom 44/876. Album bol nedávno nominovaný na cenu Grammy za Najlepší reggae nosič. Názov odkazujúci na kódy krajín, z ktorých dvojica umelcov pochádza - 44/876, vzdáva ich úctu a lásku k Jamajke: Shaggyho domovine a zároveň miestu, kde Sting zložil klasiky skupiny The Police. Ich album debutoval na prvom mieste v Nemecku a TOP 10 v Spojenom kráľovstve. Dvadsať týždňov sa držal na vrchole rebríčka reggae albumov Billboard’s Reggae Album Chart v Spojených štátoch, získal zlatú dosku v Poľsku, Francúzsku a cenu Grammy za najlepší reggae album.Minulý rok bol Sting počas BMI Pop cien ocenený za svoj hit "Every Breath You Take". Ten sa s 15-timi miliónmi prehratí v rádiu stal najhranejšou pesničkou spomedzi 14 miliónov hudobných nahrávok nachádzajúcich sa v katalógu BMI. Uplynulý rok vydal nový album My Songs, ktorý obsahuje súčasné interpretácie jeho najoslavovanejších hitov. Po vydaní albumu nasledovalo svetové turné rovnomenného názvu.Špeciálna edícia Stingovho albumu "My Songs" bola vydaná 8. novembra. Zahŕňa bonusové CD s novými "live" nahrávkami zo svetového turné My Songs. K dispozícii je taktiež digitálny album My Songs: Liv. Ten obsahuje jedenásť nových nahrávok, získaných počas spevákovho My Songs svetového turné.Nadchádzajúcu jar sa Sting stane hlavným účinkujúcim v Las Vegas, "My Songs" bude otvorené v divadle The Colosseum v Caesars Palace v piatok, 22. mája 2020. Šou prinesie prehľad Stingových hitov, a to v sprievode dynamických i vizuálnych odkazov na niektoré z jeho najikonickejších videí a inšpirácií.





Sting účinkoval vo viac ako 15 filmoch, bol výkonným producentom kritikmi uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých, v roku 1989 hral v Žobráckej Opere na Broadwayi. Jeho zatiaľ posledný divadelný projekt bol muzikál Posledná loď, nominovaný na cenu TONY. Inšpiráciou sa mu stali spomienky na komunitu staviteľov lodí z Wallsendu na severovýchode Anglicka, kde sa narodil a vyrastal. Šou na Broadwayi bežala v rokoch 2014/2015 a Sting k nej napísal hudbu i texty. Šou zakončilo kritikmi ospevované turné po miestnych londýnskych divadlách v mesiacoch marec - jún 2018.

06. febrára 2020 od 10:00 hod. v sieti Ticketportal



Sting následne zažiaril v roli vedúceho lodenice Jackieho Whitea v torontskej produkcii Poslednej lode v Divadle Princeznej z Walesu. Svoju rolu si zopakuje v rámci vystúpení v Los Angeles, a to v Divadle Ahmanson (14. január – 16. február 2020), v San Franciscu v Divadle Golden Gate (20. február – 22 marec), vo Washingtone D.C v Národnom divadle (27. marec – 5. apríl), v St. Paule, MN v Ordway centre (8. – 19. apríl) a v Detroite, MI v Detroitskom opernom dome (22. – 26. apríl). Viac informácií o svetovom turné predstavenia Posledná loď nájdete na stránke thelastshipmusical.co.uk.



Stingova podpora ľudsko-právnych organizácií, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid, odrážajú jeho umenie vo všeobecnom dosahu. Spolu s manželkou Trudie Styler založili v roku 1989 Rainforest Fund, aby chránili nielen dažďové pralesy, ale i domorodcov, ktorí v nich žijú. Spolu usporiadali 18 benefičných koncertov s cieľom vyzbierať finančné prostriedky a šíriť povedomie o ohrozených zdrojoch našej planéty. Od svojho vzniku sa Rainforest Fund rozrástol na sieť navzájom prepojených organizácií, ktoré pracujú vo viac ako dvadsiatich štátoch na troch kontinentoch.

