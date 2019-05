Sting vydal album ‘My Songs’. Na CD aj Vinyle ponúka štúdiové verzie známych hitov v novom šate, ale aj nahrávky z live vystúpení.

Britská spevácka hviezda Sting v týchto dňoch pomyselne uzatvára jednu hudobnú etapu a otvára ďalšiu. Posledný rok v rámci vydania spoločného albumu s reggae ikonou Shaggym precestoval svet. Fanúšikom po celom svete naživo ponúkli piesne zo spoločného albumu 44/876.

Vydaním jeho nového albumu ‘My Songs’ ukončuje turné so Shaggym a začína koncertovať a zároveň predstavovať čerstvú novinku. Koncertná šnúra ‘My Songs’ štartuje v Paríži už 28. mája, pričom slovenským koncertom v našich končinách zaháji letné prázdniny. Bratislavský koncert je naplánovaný na 30. júna 2019 a Stingove najznámejšie hity budú znieť zo Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Album sprevádzaný hovoreným slovom

Album ‘My Songs’ obsahuje zmodernizovaný zvuk skladieb, ktoré sú však verné originálom. Nahrávky oslavujú Stingovu hudobnú kariéru ako jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších umelcov. Od založenia skupiny The Police v roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andym Summersom sa Sting vyvinul do jedného z najikonickejších svetových umelcov. Počas svojej kariéry predal 100 miliónov nosičov a získal najvyššie ocenenia. Fanúšikovia môžu očakávať, že si vypočujú Stingov vlastný svieži prístup k hitom, vrátane tých, ako sú Englishman In New York, Fields Of Gold, Shape Of My Heart, Every Breath You Take, Demolition Man, Roxanne,Message In A Bottle a veľa iných.

Album je sprevádzaný poznámkami, ktoré Sting napísal. Prezrádza v nich osobné príbehy, ktoré stoja za každou z pesničiek. Spevák tak tým poskytuje náhľad do toho, ako sa písali hity, ktoré ani časom nestrácajú na popularite.

Sting sa o svojom albume vyjadril „my Songs predstavuje môj život v piesňach. Niektoré z nich sú preštylizované, niektoré prešli novou finálnou úpravou, ale všetky majú nádych súčasnosti.“

STING: MY SONGS

30. jún 2019

Zimný štadión Ondreja Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na v sieti Ticketportal tu

Ruku k dielu priložili tí najlepší z najlepších

Sting si k vydaniu albumu ‘My Songs’ prizval tie najväčšie kapacity svetového hudobného priemyslu. Album produkovala trojica producentov známa spoluprácami s obrovskými hviezdami -Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga, Robyn), Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) a Jerry Fuentes (The Last Bandoleros). Album zmixoval Robert Orton (Lana Del Rey, Mumford & Sons) a zvukové zázemie poskytol Tony Lake (Sting, Shaggy).

Album ‘My Songs’ vychádza na CD nosičoch, ale aj vinylových platniach. Deluxe verzia bude obsahovať navyše aj live nahrávky piesní Synchronicity II, Next To You, Spirits In the Material World a Fragile.

‘My Songs’ Track Listing:

Brand New Day

Desert Rose

If You Love Somebody Set Them Free

Every Breath You Take

Demolition Man

Can’t Stand Losing You

Fields of Gold

So Lonely

Shape of My Heart

Message in a Bottle

Fragile

Walking on the Moon

Englishman in New York

If I Ever Lose My Faith in You

Roxanne (Live)

‘My Songs’ Deluxe Edition bonus:

Synchronicity II (Live)

Next To You (Live)

Spirits In The Material World (Live)

Fragile (Live)

I Can’t Stop Thinking About You (Live) – Japan Exclusive

Desert Rose (Extended Version) – France Exclusive

Sting, vlastným menom Gordon Matthew Thomas Sumner, je anglický hudobný skladateľ, spevák-skladateľ, herec, autor a aktivista. V roku 1977 spolu so Stewartom Copelandom a Andy Summersom založil kapelu The Police. Kapela vydala päť štúdiových albumov, získala šesť ocenení Grammy a dve ceny z udeľovania Brit Awards. V roku 2003 bola uvedená do Rocknrollovej siene slávy. Ako jeden z najvýraznejších sólo umelcov získal Sting ďalších 10 Grammy ocenení, dve Brit ceny, Zlatý glóbus, Emmy a štyri nominácie na Oscara. Na konte má aj nomináciu - Cenu Storočia časopisu Billboard Magazine a cenu Osobnosť roka 2004 od MusiCares. Ako člen Skladateľskej siene slávy obdržal Pocty Kennedyho Centra, cenu za zásluhy American Music Award of Merit a the Polar Music Award. Okrem hudobných počinov sa sympatický Angličan objavil vo viac než pätnástich filmoch, bol výkonným producentom kriticky uznávaného Sprievodcu k rozpoznaniu tvojich svätých a v roku 1989 hral v Žobráckej Opere na Broadwayi. Jeho posledný divadelný projekt bol muzikál, ktorý bol nominovaný na cenu TONY s názvom Posledná loď , ktorý zhudobnil i otextoval. Sting sa okrem umeniu venuje aj filantropii. Podporuje ľudskoprávne organizácie, akými sú napríklad Rainforest Fund, Amnesty International a Live Aid.

