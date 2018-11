Stoch predĺžil so Slaviou zmluvu do júna 2022: Som tu veľmi spokojný

Na archívnej snímke Miroslav Stoch. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Praha 21. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch v stredu predĺžil zmluvu so Slaviou Praha o ďalšie tri roky. Nový kontrakt ofenzívnemu stredopoliarovi vyprší až v júni 2022.uviedol najlepší strelec Slavie v prebiehajúcej sezóne pre klubový web.Ciele má so "zošívanými" najvyššie:povedal predseda predstavenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.Stoch na jeseň ťahá ofenzívu Slavie, na konte má deväť ligových gólov a tri asistencie.pochválil Stocha tréner Jindřich Trpišovský.Do Slavie prišiel Stoch v auguste 2017. Nedávno sa po výmene trénera vrátil aj do kádra slovenskej reprezentácie.