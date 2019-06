Stoch spečatil prestup do PAOK Solún, podpísal novú zmluvu

Na archívnej snímke Miroslav Stoch. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Solún 30. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch sa stal definitívne hráčom PAOK Solún. Dvadsaťdeväťročný krídelník skompletizoval svoj prestup zo Slavie Praha do tímu gréckeho majstra v nedeľu popoludní, keď podpísal s novým klubom zmluvu na dva roky s ročnou opciou.Stoch sa vracia do známeho prostredia, v PAOK pôsobil už v ročníku 2013/2014 v rámci hosťovania z Fenerbahce Istanbul. Podľa portálu iDnes.cz Slavia zinkasuje 1,5 milióna eur.neskrýval radosť Stoch.uviedol pre fsagency.eu.Slovenský reprezentant pomohol "zošívaným" v uplynulej sezóne k zisku double, v lige strelil 12 gólov.povedal jeden z najproduktívnejších hráčov Slavie a zároveň miláčik publika:Stoch prichádza do Solúna do približne rovnakej situácie, akú zažil v Česku.naznačil svoje i tímové ambíciie.dodal Stoch, ktorého pri podpise zmluvy v Grécku sprevádzal jeho dlhoročný agent Milan Lednický.prezradil Lednický, riaditeľ Football Service Agency.Nitriansky rodák prišiel do Prahy v roku 2017 z tureckého Fenerbahce Istanbul. Počas dvoch sezón nastúpil za Slaviu na 88 duelov, v ktorých si pripísal 20 presných zásahov. V drese slovenskej reprezentácie skóroval šesťkrát v 55 zápasoch.