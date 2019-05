Stoch získal majstrovské tituly v 4 krajinách:Všetky majú rovnakú váhu

Miroslav Stoch, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Praha 21. mája (TASR) - Už štvrtý majstrovský titul si pripísal na konto slovenský futbalový reprezentant Miroslav Stoch. Cez víkend ho dobyl v Česku so Slaviou Praha, predtým sa mu to podarilo aj v holandskom Twente Enschede, tureckom Fenerbahce Istanbul a FC Al Ain zo Spojených arabských emirátov."Zošívaní" získali piaty titul v ére samostatnosti a celkovo 19. v klubovej histórii. V nedeľu im k tomu stačila bezgólová remíza vo Vítkoviciach s Baníkom Ostrava.povedal pre web svojej zastupiteľskej spoločnosti Football Service Agency 29-ročný Stoch, ktorý už v stredu môže vo finále Českého pohára proti Baníku Ostrava pridať ďalšiu trofej.dodal krídelník, ktorý má v Slavii v tejto sezóne na konte zatiaľ 14 gólov a 13 asistencií. Slavia je v národnom pohári obhajcom, keďže vlani aj s prispením Stocha získala túto trofej po dlhých 16 rokoch čakania.Víťaz Ceny Ferenca Puskása FIFA má za sebou výbornú sezónu, v ktorej sa vrátil aj do národného mužstva." zhodnotil svoju druhú sezónu v Edene.Účastník MS 2010 v JAR aj EURO 2016 vo Francúzsku získal v kariére štyri majstrovské tituly a cení si každý rovnako." dodal víťaz FA Cupu s Chelsea Londýn (2008/2009) aj Tureckého pohára (2012/2013).