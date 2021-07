Stodolu v Spišskom Štvrtku zasiahol blesk, na mieste zasahujú hasiči

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Stodolu v Spišskom Štvrtku v okrese Levoča vo štvrtok dopoludnia zasiahol blesk . Na mieste sa nachádza desať hasičov so štyrmi kusmi technikmi aj zisťovateľ príčin požiarov. Požiar sa im už podarilo lokalizovať, pričom pracujú na odstraňovaní jeho následkov.Pre agentúru SITA to povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Ako ďalej informoval, pri požiari sa nikto nezranil.Prvé hlásenie o požiari dostali hasiči krátko pred desiatou hodinou. „Mali sme viacero oznamovateľov, keďže sa to stalo v blízkosti diaľnice,“ uviedol dôstojník.Prví hasiči boli podľa jeho slov na mieste do desiatich minút. „Na likvidácii požiaru sa podieľajú hasiči z troch okresov, Spišskej Novej Vsi, Levoče a Popradu,“ dodal.