Štokholm plánuje od roku 2025 zákaz vjazdu áut so spaľovacími motormi do obchodnej štvrte v centre mesta

12.10.2023 (SITA.sk) - V Štokholme od roku 2025 zavedú zákaz vjazdu áut na benzín a naftu do obchodnej štvrte v centre mesta.Malo by sa tak stať prvým európskym hlavným mestom s takýmto zákazom áut so spaľovacími motormi.Zákaz nadobudne účinnosť v 20-blokovej oblasti obchodov, peších zón a niekoľkých domov s cieľom obmedziť znečistenie, znížiť hluk a podporiť používanie elektrických vozidiel, povedal člen mestskej rady za stranu Zelených, ktorý má na starosti dopravu v metropole, Lars Strömgren.„Potrebujeme odstrániť škodlivé výfukové plyny z benzínových a naftových áut. Preto zavádzame doteraz najambicióznejšiu nízkoemisnú zónu,“ uviedol vo štvrtok pre agentúru AP.Cieľom je podľa jeho slov vytvoriť „environmentálnu zónu“, kde budú povolené iba elektrické vozidlá. Budú však existovať výnimky, ako napríklad vozidlá záchrannej služby a preprava pre telesne postihnutých.Mestská rada v Štokholme odhalila svoj plán v utorok. Hlasovanie v tejto veci bude 23. novembra a očakáva sa, že jeho prijatie bude formalita.„Musím povedať, že sme veľmi hrdí,“ povedal Strömgren a dodal, že o postupnom rozširovaní environmentálnej zóny sa rozhodne v prvej polovici roku 2025.Ambiciózny plán sa však nevyhol kritike. Opozičný kresťanský demokrat Nike Örbrink pre noviny Aftonbladet povedal, že sú obavy, že plán uškodí podnikom a hotelierom.Podobné plány ako Štokholm majú aj iné európske metropoly. Holandský Amsterdam chce dosiahnuť bezemisnú dopravu do roku 2030.Starostka Paríža chcela pred budúcoročnými olympijskými hrami zakázať všetky dieselové autá a do roku 2030 benzínové autá, ale narazila na odpor.V súčasnosti sú všetky autá na naftu vyrobené pred rokom 2006 a benzínové autá vyrobené pred rokom 1997 v Paríži a 77 okolitých mestách zakázané na 12 hodín denne počas pracovných dní.Zákaz sa rozšíri v roku 2025 na dieselové autá vyrobené pred rokom 2011 a benzínové vozidlá pred rokom 2006.