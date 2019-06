Stolní tenisti Balážová a Pištej chcú miestenku do Tokia

Na archívnej snímke slovenská reprezentantka v stolnom tenise Barbora Balážová. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Minsk 24. júna (TASR) - Barbora Balážová a Ľubomír Pištej zatiaľ spĺňajú úlohu favoritov na II. európskych hrách v Minsku. V miešanej štvorhre sa prebojovali už do semifinále, pričom svojich doterajších súperov zdolali jednoznačne. S postupom však narastá aj nervozita, veď v hre je veľa, okrem medailí aj jedna miestenka na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.Slovenský pár prišiel do Bieloruska ako favorit, výsledky z posledných turnajov ho katapultovali na najvyššiu nasadenú pozíciu. Balážová s Pištejom ju zatiaľ potvrdzujú, v 1. kole a štvrťfinále zdolali svojich súperov jednoznačne 3:0. Aj preto je ich sebavedomie vysoké.povedal Pištej, ktorý pripomenul hlavný cieľ.Tým je vyhrať celý turnaj a zaistiť si tak miestenku do Japonska. Na ceste za ním však Slovákov čakajú ešte posledné dve prekážky. Tou prvou je nemecký pár Patrick Franziska a Petrissa Soljová, ktorý v semifinále vyradil Talianov Giorgiu Piccoliniovú a Niagola Stojanova. Slováci si do ďalšieho súboja želali práve dvojicu z Apeninského polostrova.uviedla ešte pred nemeckým postupom Balážová.povedal Pištej.Čím ďalej, tým viac hrá väčšiu úlohu mentálna stránka.dodala Balážová.Slováci nastúpia proti Nemcom v utorok o 10.45 h miestneho času (9.45 SELČ), v prípade postupu sa stretnú s lepšou dvojicou zo súboja Laura Gasnierová a Tristan Flore z Francúzska a Bernadette Szőcsová a Ovidiu Ionescu z Rumunska. Zdolané tímy si zahrajú o bronz.