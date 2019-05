Stolnotenisoví veteráni stíhajú celoslovenský turnaj i voľby

Ilustračné foto. Foto: TASR - Maroš Černý Foto: TASR - Maroš Černý

Trenčín 25. mája (TASR) – Stolnotenisoví veteráni z celého Slovenska nevyužili možnosť voliť na voličské preukazy počas sobotného turnaja Slovenského klubu veteránov v Trenčíne. Hoci dva volebné okrsky boli len niekoľko sto metrov od hracej miestnosti, do 13.30 h to nevyužil ani jeden z viac ako šiestich desiatok účastníkov turnaja.Minimálnu účasť voličov na voličské preukazy potvrdila aj predsedníčka okrskovej volebnej komisie v trenčianskej mestskej časti Kubrá Daniela Felgrová. Dopoludnia odvolili na voličské preukazy v ich okrsku len traja voliči. Voľby sú podľa nej pokojné, ľudia voliť chodia, i keď v menšom počte ako v prezidentských voľbách. Vo volebnom okrsku majú v zoznamoch zapísaných 989 voličov.V ústretyveteránskym stolným tenistom vyšli organizátori turnaja z tamojšieho stolnotenisového klubu Keraming Trenčín, ktorí časový harmonogram turnaja pripravili tak, aby sa hráči každej z troch vekových kategórií zdržali v Trenčíne len niekoľko hodín. Ani kolízia s turnajom tak stolným tenistom voliť nezabránila.povedal pre TASR Bratislavčan Milan Zadubenec, ktorý vo vekovej kategórii 60 – 64 rokov postúpil až do finále.