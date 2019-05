Stolný tenista Pištej postúpil do osemfinále na prestížnom China Open

Na archívnej snímke Ľubomír Pištej Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Šen-čen 30. mája (TASR) - Slovenský stolný tenista Ľubomír Pištej postúpil do osemfinále na prestížnom turnaji China Open seriálu Seamaster 2019 ITTF World Tour Platinum. V 1. kole hlavnej súťaže v Šen-čen zdolal po výbornom výkone deviateho hráča svetového rebríčka Janga Woojina z Kórejskej republiky 4:2 na sety.Tridsaťpäťročný kvalifikant, ktorému momentálne patrí 75. miesto v rebríčku ITTF, vyhral úvodný set 11:9, no v druhom získal len jeden bod a Wang vyrovnal. Pištej sa dostal do vedenia 2:1 (11:9), no Kórejčan znovu odpovedal (9:11). V ďalších dvoch setoch sa však už priebeh neopakoval, slovenský reprezentant vyhral 11:4 a 11:9 a tešil sa z postupu.V osemfinále ho však čaká ešte náročnejšia prekážka, v piatok totiž narazí na najvyššie nasadeného hráča a lídra svetového rebríčka Fan Čen-tunga z Číny.Nedarilo sa československému páru vo štvorhre žien, Hana Matelová so Slovenkou Barborou Balážovou prehrali v osemfinále s japonskou dvojicou Mijuu Kiharová, Miju Nagasakiová 0:3 na sety. Balážová s Pištejom prehrali v osemfinále mixu s Japoncami Mima Itová a Koki Niwa 1:3 na sety.China Open:muži - dvojhra- šestnásťfinále:Ľubomír PIŠTEJ (ČR) - Jang Woojin (Kór. rep.) 4:2 (9, -1, 9, -9, 4, 9)ženy - štvorhra - osemfinále:Mijuu Kiharová, Miju Nagasakiová (Jap.) - Hana Matelová, Barbora BALÁŽOVÁ (ČR/SR) 3:0 (10, 8, 10)mix - osemfinále:Mima Itová, Koki Niwa - BALÁŽOVÁ, PIŠTEJ 3:1 (6, -7, 11, 11)ny jp lg