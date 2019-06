Stoltenberg: Na zástupcu generálneho tajomníka NATO je viac kandidátov

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg počas tlačovej konferencie v sídle Aliancie v belgickom Bruseli 25. júna 2019. Dvojdňový summit ministrov členský krajín NATO sa začne vo štvrtok 26. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. júna (TASR) - Súčasná zástupkyňa generálneho tajomníka NATO Rose Gottemoellerová ukončí svoje pôsobenie vo funkcii na jeseň tohto roku a už beží proces, v ktorom Severoatlantická rada (NAC) určí jej nástupcu. Uviedol to v utorok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v rámci spoločnej tlačovej besedy so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.Stoltenberg na otázku slovenských médií, ako vníma informácie, že o funkciu po Gottemoellerovej by sa mal uchádzať aj minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, uviedol, že v tomto štádiu nemôže komentovať žiadne mená a kandidátov. Potvrdil však, že prebieha proces výberu nového zástupcu generálneho tajomníka a že Gottemoellerová na jeseň túto funkciu opustí.opísal situáciu Stoltenberg.Čaputová, ktorá bola na svojej prvej oficiálnej návšteve v sídle NATO, priznala, že zachytila túto informáciu z médií a nevie viac podrobností.uviedla pred novinármi.Američanka Rose Gottemoellerová sa v októbri 2016 stala prvou ženou vo funkcii zástupkyne generálneho tajomníka NATO. Jej predchodcom na poste druhého najvýznamnejšieho civilného predstaviteľa Aliancie bol tiež Američan Alexander Vershbow.(spravodajca TASR Jaromír Novak)