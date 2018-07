Stoltenberg: NATO cíti vďaka Trumpovi nutnosť zvyšovať výdavky

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vniesoldo úsilia členov NATO zvyšovať výdavky na obranu, vyhlásil vo štvrtok v Bruseli po summite Aliancie jej generálny tajomník Jens Stoltenberg.uviedol Stoltenberg. Doplnil, že od nástupu Trumpa do prezidentského úradu začiatkom roka 2017 pridali európski spojenci a Kanada na obranu ďalších 41 miliárd dolárov.vysvetlil Stoltenberg. Avšak zdôraznil, že vo štvrtok na summite NATO v Bruseli neboli vyslovené žiadne konkrétne záväzky, ako to navrhoval Trump.uviedol šéf NATO s poznámkou, že lídri absolvovali, ktorý alianciu ešte viac posilnil.Aj Trump po mimoriadnom zasadnutí NATO v Bruseli oznámil, že výdavky členských krajín na obranu sa budú zvyšovať rýchlejšie.Členovia NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať dve percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite, a nie až. Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.