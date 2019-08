Stoltenberg: NATO sa nepripravuje na odchod USA z aliancie

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wellington 6. augusta (TASR) - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg je absolútne presvedčený, že Spojené štáty zostanú súčasťou NATO. Aliancia sa podľa neho na odchod USA nepripravuje, pretože by to mohlo vyslať signál, že by sa niečo také nepravdepodobné mohlo skutočne stať.povedal v utorok Stoltenberg v rozhovore pre agentúru AP, ktorý poskytol počas svojej návštevy Nového Zélandu.dodal.Stoltenberg tak reagoval na správy uverejnené v januári v denníku The New York Times, podľa ktorých americký prezident Donald Trump v roku 2018 v súkromných rozhovoroch viackrát naznačil, že chce, aby Spojené štáty vystúpili z NATO. Zdôvodnil to tým, že si viaceré členské štáty neplnia svoje záväzky ohľadne investícii do obrany.povedal Stoltenberg, čím mal na mysli záväzok členských štátov NATO investovať do roku 2024 do obrany dve percentá HDP.V súvislosti s ukončením Zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF), ktorú v roku 1987 uzavreli Spojené štáty a bývalý Sovietsky zväz, šéf NATO povedal, že za zánik zmluvy nesie zodpovednosť Rusko.Zmluva INF zakazovala Spojeným štátom a Sovietskemu zväzu a následne Rusku okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú dolet 500 - 5500 kilometrov a sú odpaľované z pevniny. Rusko i Spojené štáty plnenie INF tento rok pozastavili, keď sa vzájomne obvinili z jej porušovania. Spojené štáty od nej napokon v piatok oficiálne odstúpili, čo Rusko označilo za chybu.