Stoltenberg: Rozhodnutie o práve Ukrajiny stať sa členom NATO platí

Londýn 3. decembra (TASR) - Rozhodnutie o práve Ukrajiny vstúpiť do Severoatlantickej aliancie zostáva v platnosti od summitu v Bukurešti v roku 2008. V utorok to uviedol generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.Šéf Aliancie vystúpil na konferencii s názvom NATO Engages: Innovating the Alliance. Konala sa v Londýne, kde v utorok a v stredu prebieha summit NATO za účasti šéfov štátov a vlád členských krajín tohto vojenského paktu.povedal Stoltenberg, ktorého citovala agentúra Ukrinform.Podľa Stoltenberga existujú medzistupne spolupráce s NATO na ceste k plnému členstvu v Aliancii. Poznamenal, že spolupráca NATO s Ukrajinou a Gruzínskom je v súčasnosti prospešná pre všetky strany, pretože na jednej strane NATO pomáha týmto krajinám priblížiť sa k vojenskému paktu, na druhej strane sa tieto krajiny zúčastňujú na misiách vedených NATO, najmä v Afganistane.