Stopercentným vlastníkom slovenského Datartu je firma Elektrosped

Bratislava 9. júla (TASR) - Fúzia spoločnosti Datart so skupinou HP Tronic postúpila na Slovensku do finálnej fázy. Jediným a stopercentným vlastníkom slovenského Datartu sa stala firma Elektrosped, ktorá patrí do skupiny HP Tronic. TASR o tom v pondelok informovali mediálni zástupcovia spoločnosti.Značka Datart na slovenskom trhu zostáva a plánuje tu ďalšiu expanziu. Všetky záväzky a pohľadávky slovenského Datartu prešli na Elektrosped, priblížili situáciu.Slovenský Datart bol organizačnou zložkou českého Datartu. Slovenská časť firmy v procese fúzie predbehla český Datart.Fúzia na českom i slovenskom trhu v roku 2017 schválili Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.Finálnym spojením holdingu HP Tronic a obchodného reťazca Datart vznikne na českom a slovenskom trhu reťazec so sieťou zhruba 130 elektropredajní.