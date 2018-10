Storočnicu Československa oslavuje Štátne divadlo Košice podujatiami

Štátne divadlo Košice, archívna snímka. Foto: Wikipédia Foto: Wikipédia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 17. októbra (TASR) - K oslavám 100. výročia vzniku Československej republiky sa pripája viacerými podujatiami aj Štátne divadlo (ŠD) Košice. Pôjde o operný koncert, inscenáciu hry Václava Havla, premiéru českej klasiky aj autorské tanečné divadlo. Informoval o tom tlačový tajomník divadla Svjatoslav Dohovič.Prvým zo série predstavení bude v sobotu (20. 10.) operný koncert. V prvej časti zaznejú diela slovenských a českých autorov, druhá časť s talianskym repertoárom a dielami svetovej opernej literatúry vzdá hold bývalému šéfdirigentovi košickej opery Borisovi Velatovi, ktorý ako Čech niekoľko desaťročí formoval tvár košickej opery. Koncert bude zároveň inauguračným koncertom nového operného šéfdirigenta, Brazílčana žijúceho vo Viedni, Viniciusa Kattaha.Václav Havel bol symbolom československého odboja proti komunizmu a prvým československým prezidentom po páde totality. Ešte predtým, ako sa stal politikom, ho svet poznal predovšetkým ako dramatika. Práve jeho hra Audiencia z roku 1975 ukazovala absurdnosť totalitného režimu a s veľkým úspechom sa hrávala na európskych javiskách. Do Košíc ju 23. októbra prinesie hosťujúce Divadlo Jonáša Záborského z Prešova v inscenácii režiséra Mareka Zákosteleckého a hercov Igora Kasalu a Michala Novodomského.Činohra uvedie 9. novembra novú inscenáciu klasickej českej veselohry Ladislava Stroupežnického Naši furianti v preklade Ľubomíra Vajdičku, ktorý je zároveň režisérom predstavenia. V čase premiéry – v predvečer komunálnych volieb - bude veselohra viac ako aktuálna, keďže hovorí o tom, ako do pokojného dedinského života zasiahnu obecné voľby nočného hlásnika so spleťou neočakávaných udalostí.Oslavy storočnice vzniku ČSR vyvrcholia v košickom divadle 30. novembra prvou premiérou baletu v novej sezóne. Bude ňou autorský projekt z tvorivej dielne režiséra Ondreja Šotha Rodná zem s choreografiami Mareka Šarišského a Ladislava Kubánku, ktorý v tomto roku oslavuje 90. narodeniny.priblížil Dohovič.