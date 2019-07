Stovka čínskych vojakov ukončila výcvik na systémy S-400

Dodávka vozidiel a komponentov ruského protiraketového systému S-400, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 31. júla (TASR) - Približne 100 príslušníkov čínskej armády, ktorí budú mať na starosť druhú plukovnú súpravu ruských protilietadlových raketových systémov S-400, absolvovali v Ruskej federácii výcvikový kurz na používanie týchto systémov a vrátili sa do Číny. Informovala o tom v stredu agentúra TASS s odvolaním sa nemenovaného vojenského diplomata.Podľa tohto zdroja sa výcvik príslušníkov Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády začal v marci 2019 a skončil sa tento mesiac. Zdroj poznamenal, že výcvikový kurz sa prekrýval so začiatkom dodávky druhej súpravy S-400 do Číny.Ruská Federálna služba pre vojensko-technickú spoluprácu sa odmietla k týmto informáciám vyjadriť, uviedol TASS.Agentúra ešte 24. júla s odvolaním sa na zdroj vo vojenských a diplomatických kruhoch informovala, že Rusko spustilo operáciu s cieľom dodať Číne po mori druhú plukovnú súpravu systémov S-400." uviedol zdroj.Dodanie celej plukovnej súpravy S-400 do Číny predpokladá "", ktoré sa budú jedno po druhom plaviť "", dodal zdroj.Ruská Federálna služba pre vojensko-technickú spoluprácu aj vtedy odmietla pre TASS komentovať tieto informácie.Čína sa stala prvým zahraničným kupcom najmodernejších ruských systémov S-400 Triumf. Rusko podpísalo zmluvu s Čínou o dodávke dvoch plukovných súprav systémov S-400 v roku 2014.Prvú súpravu dostala Čína na jar 2018. Čínska armáda ju úspešne vyskúšala, pričom vo svojom palebnom dosahu zasiahla dva ciele — aerodynamický a balistický.Systém S-400 je určený na ničenie všetkých typov moderných a perspektívnych vzdušných útočných prostriedkov. Je schopný zasiahnuť aerodynamické ciele do vzdialenosti 400 kilometrov a taktické balistické ciele letiace rýchlosťou 4,8 km/s do vzdialenosti 60 kilometrov, a to vo výške niekoľkých metrov až niekoľkých desiatok kilometrov.