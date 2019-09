Stovky Bosniakov pochodovali proti historicky prvému pochodu Gay Pride

Sarajevo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 8. septembra (TASR) - Niekoľko stoviek ľudí pochodovalo v sobotu Sarajevom na protest proti pripravovanému pochodu Gay Pride, ktorý bude vôbec prvým v histórii Bosny a Hercegoviny, informovala agentúra AP.Pochod je naplánovaný na nedeľu v Sarajeve, ktoré je jediným hlavným mestom na Balkáne, v ktorom sa ešte takýto pochod neuskutočnil. Úradníci USA a Európskej únie pracujúci v Bosne a Hercegovine pochodu vyjadrili podporu.Účastníci protestného pochodu uviedli, že chcú propagovať to, čo konzervatívci nazývajú "". Držali transparenty a balóny, pričom pochod skončil bez potreby policajného zásahu.Bosnianska polícia však požiadala o posily na ochranu verejnosti na nedeľnom sprievode. Majú obavy, že moslimské skupiny a futbaloví chuligáni so silnými protihomosexuálnymi názormi, sa možno pokúsia túto udalosť narušiť.Bosna a Hercegovina je veľmi konzervatívna krajina, rozorvaná rozpormi prameniacimi z etnickej vojny v rokoch 1992-95, do ktorej boli zapojení bosnianski Srbi, moslimovia a Chorváti počas rozpadu bývalej Juhoslávie.