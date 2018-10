Stovky demonštrantov so psami žiadali nové referendum o brexite

Z demonštrácie so psami za vypísanie druhého referenda o brexite. Londýn, 7. októbra 2018 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. októbra (TASR) - Stovky demonštrantov so psami sa v nedeľu zhromaždili v centre Londýna a požadovali vypísanie referenda o podmienkach odchodu Británie z Európskej únie.Na akcii s názvom "Wooferendum" (vo voľnom preklade hav-referendum) sa podľa agentúry Reuters zúčastnilo približne tisíc psíčkarov vrátane politikov, hercov a aktivistov, ktorí sa vydali na pochod k sídlu britského parlamentu.Organizátori kampane Wooferendum argumentujú, že negatívne následky brexitu pocítia i domáci miláčikovia, a to v podobe zníženia počtu veterinárov a nárastu cien krmív. Britskí psíčkari by tiež mohli stratiť právo voľne cestovať so svojimi miláčikmi po krajinách EÚ.Spoločne s ďalšími iniciatívami preto požadujú druhé referendum o brexite. Obyvatelia Spojeného kráľovstva by v ňom mali dostať šancu vyjadriť sa k budúcej dohode o podmienkach brexitu, o ktorej Londýn stále rokuje s Bruselom.Na trase nedeľňajšieho pochodu bolo niekoľko hygienických zastávok, na ktorých si psy mohli uľaviť na podobizne hlavných zástancov brexitu, ako sú exminister zahraničných vecí Boris Johnson či bývalý líder Strany nezávislosti Spojeného kráľovstva (UKIP) Nigel Farage.Na proteste, ktorého kolorit dopĺňali vlajky Európskej únie, karnevalové kostýmy či tváre pomaľované psími motívmi, bolo vidieť rôzne plemená psov vrátane anglických a francúzskych buldogov, bíglov, jazvečíkov, huskyov či leongergerov.Organizátori akcie chceli podľa vlastných slov odovzdať petíciu britskej premiérke Therese Mayovej, pod ktorou budú podpisy "psov a ich majiteľov". Mayová dlhodobo odmieta výzvy na zorganizovanie druhého referenda, pretože podľa nej by spochybnilo prvý plebiscit z júna 2016 a oslabilo dôveru verejnosti v politikov.