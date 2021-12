Stovky dinosaurích stôp objavili vedci v Poľsku

Poľskí vedci objavili pri výskume v povrchovej bani na ťažbu ílu stovky odtlačkov chodidiel dinosaurov. Nález by mohol byť najväčším svojho druhu v Európe, informuje v pondelok agentúra PAP.





Odtlačky objavili dvaja poľskí vedci Grzegorz Pieňkowski a Grzegorz Niedžwiedzki ešte v júli v dedine Borkowice v strednej časti krajiny. "Cestujem po celom svete, skúmam stopy dinosaurov, ale keď som videl exempláre z Borkowíc, tak som nemohol uveriť svojim očiam," povedal agentúre PAP Niedžwiedzki, ktorý je profesorom na univerzite vo švédskej Uppsale.Dodal, že na mieste našli "niekoľko stoviek dinosaurích stôp" čo však označil len "za špičku ľadovca". Niedžwiedzki sa totiž domnieva, že by tam mohli byť ešte stovky ďalších takýchto stôp."Mohol by to byť najväčší súbor (takýchto) dinosaurích stôp v Európe," povedal s tým, že medzi dosiaľ nájdenými odtlačkami identifikoval už sedem druhov dinosaurov.Povrchová baňa je stále v prevádzke, čo je však podľa Niedžwiedzkého výhodou aj pre vedcov, nakoľko práve banské stroje im môžu pomôcť pri premiestnení nálezov na bezpečnejšie miesto.