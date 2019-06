Stovky lekárov v Poľsku požadovali skrátenie čakacích dôb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 1. júna (TASR) - Stovky lekárov sa zúčastnili na sobotňajšom protestnom pochode centrom Varšavy. Požadovali väčšie investície do zdravotníctva, ktoré by umožnili skrátenie čakacích dôb pre pacientov a zastavili pokračujúci odlev zle platených lekárov do zahraničia, informovala agentúra AP.Demonštranti, mnohí z nich oblečení v bielom, sa zhromaždili pred sídlom ministerstva zdravotníctva, odkiaľ sa presunuli k sídlu poľského Sejmu, dolnej komory parlamentu."Chceme liečiť pacientov tu v Poľsku", "Dosť bolo umierania pacientov v radoch", "Unavený lekár - žiaden lekár", "Všetci sme pacienti" a "Dosť bolo šetrenia na zdraví a dôstojnosti," zneli nápisy na niektorých z transparentov. Pochod spôsobil dopravné ťažkosti na jednej z hlavných dopravných tepien v centre Varšavy.Účastníci protestu organizovaného národným odborovým zväzom lekárov predložili rezortu zdravotníctva petíciu požadujúcu, aby poľská vláda vyčlenila na zdravotnú starostlivosť 6,8 percenta hrubého národného produktu krajiny.Súčasná konzervatívna vláda sľubuje, že sa do roku 2024 zvýši tento podiel na šesť percent. Poukazuje tiež na to, že v posledných rokov dáva na zdravotníctvo viac peňazí s cieľom skrátiť čakacie doby a že prijíma kroky k postupnému zvyšovaniu počtu lekárov, uviedla televízia TVN.Poľské médiá opakovane informovali o prípadoch chorých pacientov, ktorí zomreli počas čakania na prijatie do nemocnice. Pôrodníckym oddeleniam viacerých poľských nemocníc v súčasnosti hrozí uzavretie pre nedostatok lekárov a zdravotných sestier.