Stovky ľudí protestovali proti možnému obnoveniu tvrdej hranice

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. januára (TASR) - Stovky demonštrantov sa v sobotu zhromaždili pri hraniciach Írska so Severným Írskom a postavili napodobeninu pohraničného kontrolného stanovišťa. Protestnou akciou chceli upozorniť na nebezpečenstvá, aké by predstavovalo potenciálne obnovenie tzv. tvrdej hranice, informovala agentúra DPA.Demonštranti, z ktorých mnohí prišli oblečení do uniforiem vojakov či colníkov, sa zhromaždili v írskom pohraničnom meste Dundalk. Vyjadriť chceli obavy, že odchod Británie z EÚ by mohol viesť k obnoveniu hraníc a v regióne rozdúchať staré konflikty.," povedal podľa britskej agentúry PA jeden z demonštrantov. "," dodal.Británia má opustiť EÚ 29. marca. Panujú pritom čoraz väčšie obavy, že sa tak stane bez akéhokoľvek prechodného obdobia a dohody o podmienkach odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ.Jedným z hlavných problémov zostáva práve tzv. írska poistka, ktorá by začala platiť po takzvanom prechodnom období po brexite v prípade, že by sa dovtedy nenašlo iné riešenie. Mala by byť zárukou, že sa neobnoví tzv. tvrdá hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou.Hroziaci brexit bez dohody by však mohol viesť k obnoveniu režimu tvrdej hranice na írskom ostrove. To by potenciálne mohlo ohroziť dodržiavanie podmienok Veľkopiatkovej dohody, ktorá v roku 1998 ukončila sektárske násilie v Severnom Írsku.