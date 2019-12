Stovky ľudí v krajských mestách demonštrovali proti Babišovi

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 19. decembra (TASR) - Stovky ľudí protestujúcich proti premiérovi Andrejovi Babišovi vyšli vo štvrtok do ulíc všetkých českých krajských miest okrem Prahy, informoval server Novinky.cz.V Karlových Varoch sa zišlo približne sto priaznivcov občianskeho hnutia Milion chvilek. Viac ako 250 ľudí sa zhromaždilo v Zlíne a niekoľko stoviek ľudí demonštrovalo v Pardubiciach, Českých Budějoviciach či v Hradci Králové.Zhromaždenia zorganizoval spolok Milion chvilek. Demonštranti na námestiach žiadali Babišov odchod, poukazovali na jeho konflikt záujmov a účinky auditu Európskej komisie (EK) na krajinu.V utorok 17. decembra sa v Prahe uskutočnil pochod, na ktorom sa zúčastnilo 15.000 ľudí.Demonštrácie proti premiérovi sa v Českej republike konajú od 16. novembra tohto roka, keď sa na Letenskej pláni v Prahe zhromaždilo štvrť milióna ľudí.Hnutie Milion chvilek podľa Noviniek.cz dalo premiérovi na novembrovom zhromaždení na Letenskej pláni ultimátum. Buď do konca roka odstúpi z funkcie, alebo vyrieši svoj konflikt záujmov a predá podnik Agrofert.EK poslala auditovú správu do Česka v piatok 29. novembra. Obsah dokumentu nebol zverejnený a oficiálne nie sú známe ani jeho závery. V predbežnej auditovej správe zaslanej na jar, ktorá vtedy unikla do médií, eurokomisia konštatovala, že Babiš je v konflikte záujmov, lebo má stále vplyv na podnik Agrofert, aj keď ho vložil do zvereneckých fondov.