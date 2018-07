Stovky migrantov prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta

Migranti sa pripravujú stráviť noc na palube lode španielskej námornej záchrannej služby, ktorá je zakotvená v prístave Algeciras na juhu Španielska 25. júla 2018. Približne 800 migrantov preniklo vo štvrtok z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Ceuta s cieľom dostať sa do Európy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 26. júla (TASR) - Približne 800 migrantov preniklo vo štvrtok z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Ceuta s cieľom dostať sa do Európy. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Španielska Občianska garda oznámila, že 602 migrantov preniklo na španielske územie, keď krátko po svitaní hromadne zaútočili na vysoké šesťmetrové oplotenie z ostnatého drôtu, oddeľujúce Ceutu od Maroka.Migranti v hraničnom plote vystrihli otvory a na policajtov, ktorí sa ich snažili zadržať, hádzali výkaly a nehasené vápno, uviedla garda vo vyhlásení. Zároveň na policajné vozidlá hádzali kamene a na policajtov útočili provizórnymi plameňometmi.Polícia uviedla, že do nemocnice previezli 16 migrantov a tiež boli hospitalizovaní piati z 15 zranených policajných príslušníkov.Španielsky Červený kríž v tvíte napísal, že počas zrážok s políciou a preliezania oplotenia utrpelo zranenia 132 migrantov.Španielske enklávy Ceuta a Melilla sú jedinými európskymi územiami priamo na africkom kontinente. Migranti tam často preliezajú alebo prestrihávajú hraničné ploty alebo sa do enkláv pokúšajú priplávať, aby sa takto dostali na územie Španielska a EÚ.