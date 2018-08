Stovky pretekárov na maratóne Horal vo Svite neodradilo zlé počasie

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Svit 14. augusta (TASR) - Počas druhého augustového víkendu hostilo mesto Svit už 19. ročník horského cyklomaratónu Horal. Pod Tatry tak okrem domácich nadšencov tohto športu zavítali návštevníci zo všetkých kútov Slovenska i zahraniční účastníci z Českej republiky, Poľska, ale i Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Talianska či Estónska a Ruska.informovala Lenka Faixová z oddelenia komunikácie a marketingu na Mestskom úrade vo Svite.Dodala, že stovky pretekárov neodradilo ani nepriaznivé počasie. Tento rok však z dôvodu zlých poveternostných podmienok organizátori najdlhšiu 133 kilometrov dlhú trať skrátili o desať kilometrov a prvýkrát v histórii pretekov tak museli cyklisti vynechať vrchol Kráľovej hole.doplnila Faixová s tým, že víťazstvo z najdlhšej trasy si v mužskej kategórii odniesol Martin Kostelničák a spomedzi žien dominovala Zuzana Palúchová, obaja zo Slovenska.Sobotné (11.8) preteky patrili najmä cyklistickému maratónu zaradenému do Škoda bike open tour a medzinárodných seriálov so zahraničnou účasťou. Súťaž už tradične ponúkala na výber päť trás, najdlhšie boli trate tzv. Krejzi - 133 kilometrov a Lejzi - 74 kilometrov.dodala Faixová. Juniorské preteky si užilo 120 prihlásených detí vo veku od troch do 15 rokov, súťažili na odrážadlách, trojkolkách i bicykloch.Areál pri Iskra Aréne vo Svite, ktorý bol dejiskom podujatia vrátane zázemia, štartov a cieľov jednotlivých trás, žil počas soboty aj zábavou a kultúrou.uzatvára Faixová.