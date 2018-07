Stovky Sýrčanov sa po úspechoch vládnych jednotiek chystajú domov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 22. júla (TASR) - Stovky sýrskych utečencov sa po úspešnom ťažení sýrskych vládnych jednotiek majú začiatkom budúceho týždňa vrátiť do svojich domovov zo susedného Libanonu, informuje v nedeľu agentúra DPA.Podľa predstaviteľov libanonského rezortu bezpečnosti sa sýrski utečenci dobrovoľne chystajú na cestu domov. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) takisto uviedol, že na Sýrčanov nie je vyvíjaný žiaden nátlak.Väčšina sýrskych utečencov počas uplynulých rokov žila v táboroch v Arsale na severovýchode Libanonu. Podľa libanonskej tlačovej agentúry NNA už podalo žiadosť o návrat do vlasti približne 3000 Sýrčanov z Arsalu. Žiadosti musí odobriť libanonský rezort bezpečnosti. Arsal bol istý čas pod kontrolou radikálnych skupín vrátane teroristických milícií Islamského štátu (IS).Už koncom júna sa z Arsalu do Sýrie vrátila prvá skupina zhruba 370 sýrskych utečencov. Libanon podľa údajov OSN prijal takmer milión Sýrčanov. Vzhľadom na svoj počet obyvateľov tak Libanon ako krajina ubytoval najviac utečencov na svete. Libanonská vláda chce, aby sa čo najrýchlejšie vrátili späť do Sýrie.Od začiatku občianskej vojny v Sýrii v roku 2011 ušlo do susedných krajín podľa štatistík OSN viac než päť miliónov Sýrčanov. UNHCR v piatok informoval, že podľa jeho odhadov sa od začiatku tohto roka do vlasti vrátilo 13.000 Sýrčanov.Jednotky sýrskeho prezidenta Bašára Asada získali v uplynulých mesiacoch späť pod svoju kontrolu významné územia. Len pred niekoľkými dňami sa vzdali vzbúrenci na juhu krajiny. Rozsiahle oblasti Sýrie sú však v dôsledku viac než sedem rokov trvajúcej občianskej vojny značne zdevastované. Sýrskej vláde chýbajú prostriedky na obnovu, píše DPA.