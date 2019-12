Stovky sýrskych utečencov opustili Libanon a vrátili sa do vlasti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bejrút 3. decembra (TASR) - Stovky sýrskych utečencov opustili v utorok Libanon a vrátili sa späť do vlasti po tom, ako v ich hosťovskej krajine vypukli pred viac ako mesiacom protesty. Informovala o tom agentúra AP.Už od utorkového rána nastupovali Sýrčania po celom Libanone vo veľkých množstvách do autobusov, ktoré ich odviezli do ich domovských miest vo vojnou zdevastovanej Sýrii.Vanessa Moyaová z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v tejto súvislosti uviedla, že návrat do Sýrie malo v pláne približne 225 sýrskych utečencov. Celkový počet Sýrčanov, ktorí sa za posledné dva roky vrátili do vlasti, by sa tak podľa jej slov zvýšil na približne 27.000.Ako pripomína AP, tisíce Sýrčanov sa do Sýrie začali vracať od júna 2018, keď sa do mnohých častí tejto blízkovýchodnej krajiny vrátil relatívny pokoj. V Libanone sa ešte stále nachádza približne milión utečencov zo Sýrie.