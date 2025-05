Stovky vojakov sa vrátili domov, no boje neutíchajú. Ruské drony zabíjali v Kyjeve aj Mykolajive

Útoky si vyžiadali obete v niekoľkých oblastiach

Ruské drony smerovali aj na Moskvu

Intenzita útokov narastá na oboch stranách

Emočný návrat domov po troch rokoch

Trump dúfa vo veľký zlom

25.5.2025 (SITA.sk) - Kyjev a Moskva pokračovali v bojoch. K najnovším prestrelkám došlo v čase, keď obe strany uskutočňujú najväčšiu výmenu väzňov od rozsiahlej invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022. Ruské útoky na Ukrajine v noci zo soboty na nedeľu zabili najmenej deväť ľudí. V západnom Chmelnickom regióne boli hlásené štyri obete, v Kyjevskom regióne, ktorý bol napadnutý už druhú noc po sebe, štyria ľudia, a v Mykolajeve na juhu jeden človek.„Minulú noc sa Chmelnický región dostal pod nepriateľskú ruskú paľbu, ktorá viedla k zničeniu civilnej infraštruktúry... Žiaľ, štyria ľudia boli zabití,“ uviedol v príspevku na sociálnej sieti zástupca vedúceho regionálnej vojenskej správy Sergej Ťurin. V Chmelnickom regióne bolo tiež podľa neho zranených päť ľudí.Záchranné zložky v príspevku na sociálnej sieti uviedli, že pri masívnom nočnom útoku v Kyjevskej oblasti zahynuli štyria ľudia a 16 bolo zranených, vrátane troch detí. V Mykolajeve na juhu Ukrajiny zahynul aj muž, keď dron zasiahol obytnú budovu.Ruské úrady medzitým oznámili, že bolo zostrelených tucet dronov smerujúcich k Moskve. Novinári agentúry AFP počuli v ukrajinskom hlavnom meste výbuchy a Tymur Tkačenko , šéf vojenskej správy mesta, varoval, že „noc nebude ľahká“. „Hlavné mesto bolo pod útokom, ale „protivzdušná obrana funguje“, povedal starosta Vitalij Kličko Tkačenko informoval, že vo vzdušnom priestore okolo hlavného mesta sa nachádzalo viac ako tucet nepriateľských dronov. „Niektoré drony nad Kyjevom a okolím už boli zlikvidované. Ale nové stále vstupujú do hlavného mesta. Trosky spadli na päťposchodovú obytnú budovu,“ napísal na sociálnej sieti. Útoky počas noci boli hlásené aj z Chersonskej oblasti.V Moskve boli zavedené obmedzenia na najmenej štyroch letiskách vrátane hlavného uzla Seremetevo, uviedol ruský úrad pre civilné letectvo. Starosta Sergej Sobjanin uviedol, že zachytili 12 dronov smerujúcich k ruskému hlavnému mestu.Obnovené útoky nasledujú po tom, čo ukrajinské letectvo v sobotu ráno oznámilo, že Rusko cez noc odpálilo 14 balistických rakiet a 250 dronov, pričom úradníci uviedli, že si vyžiadali 15 zranených. Ruská armáda v sobotu oznámila, že Ukrajina na ňu od utorka zacielila 788 dronmi a raketami. Za posledný týždeň boli zostrelené desiatky dronov zameraných na Moskvu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ruské útoky naznačujú, že Moskva „predlžuje vojnu“, a zopakoval svoju výzvu na sprísnenie sankcií. Povedal však tiež, že očakáva, že predstavitelia budú tlačiť na výmenu väzňov dohodnutú počas rokovaní minulý týždeň v Istanbule.V sobotu bolo podľa oznámení z Kyjeva a Moskvy vymenených 307 ruských vojnových zajatcov za rovnaký počet ukrajinských vojakov. Obe strany v prvej fáze v piatok prijali 390 ľudí a očakáva sa, že si ich každá vymení celkovo 1 000.Jeden z vojakov, ktorí boli predtým držaní v zajatí, 58-ročný Viktor Syvak, povedal agentúre AFP, že je ťažké vyjadriť svoje emócie z návratu domov. Zajali ho v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol a držali ho 37 mesiacov a 12 dní. „Je nemožné to opísať. Neviem to vyjadriť slovami. Je to veľmi radostné,“ povedal.Po viac ako troch rokoch bojov sú v oboch krajinách zadržiavané tisíce vojnových zajatcov. Predpokladá sa, že väčší podiel má Rusko, pričom počet ukrajinských zajatcov sa odhaduje na 8 000 až 10 000. Rusko naznačilo, že po výmene zajatcov zašle Ukrajine svoje podmienky mierového urovnania, bez toho, aby uviedlo, aké by tieto podmienky mali byť.Americký prezident Donald Trump predtým obom krajinám zablahoželal k výmene. „Toto by mohlo viesť k niečomu veľkému???,“ napísal na svojej sociálnej sieti. Trumpove snahy o sprostredkovanie prímeria v najväčšom európskom konflikte od druhej svetovej vojny boli doteraz neúspešné, a to aj napriek jeho prísľubu rýchleho ukončenia bojov.Diplomatické úsilie o ukončenie konfliktu sa v posledných týždňoch zintenzívnilo, ale Kremeľ nepreukázal žiadne známky toho, že by ustúpil od svojich maximalistických požiadaviek na ukončenie bojov. Ruský prezident Vladimir Putin ignoroval európsky tlak na úplné a bezpodmienečné prímerie na Ukrajine a pokračoval v ofenzíve, ktorá si vyžiadala desaťtisíce mŕtvych.