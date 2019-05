Strache chce pozvať Fidesz do frakcie Európy národov a slobôd

Na archívnej snímke Heinz-Christian Strache Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. mája (TASR) - Na účasť v spoločnej bruselskejvyzve maďarskú vládnu stranu Fidesz v pondelok v Budapešti rakúsky vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache, ktorého na návštevu Budapešti pozval minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás. So Strachem bude rokovať aj premiér Viktor Orbán, informovala v pondelok internetová stránka komerčnej televízie ATV.Fidesz do spoločnej frakcie v Európskom parlamente (EP) pozval už minulý štvrtok taliansky vicepremiér a predseda pravicovo-populistickej strany Liga Severu Matteo Salvini, ktorého Orbán označil za najdôležitejšieho človeka z hľadiska zastavenia migrácie a transformácie Európy, a v nedeľu Fideszu ponúkla spojenectvo v EP aj šéfka extrémne pravicovej francúzskej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová.Strache by Orbánovi ponúkol dokonca úlohu vodcu tejto frakcie, píše ATV. "," uviedol rakúsky vicekancelár na Facebooku.ATV pripomína, že Stracheho FPÖ je v EP členom euroskeptickej parlamentnej politickej frakcie Európa národov a slobôd (ENF), pričom Orbánov Fidesz patrí do Európskej ľudovej strany (EPP), rovnako, ako Rakúska ľudová strana (ÖVP) rakúskeho premiéra Sebastiana Kurza. Pritom však Fidesz má z dôvodu porušovania princípov právneho štátu a pre viaceré eurofóbne prejavy od 20. marca pozastavené členstvo v EPP.Predseda frakcie EPP a kandidát ľudovcov na post predsedu Európskej komisie Manfred Weber čoraz viac útočí na Fidesz a hrozí jeho vylúčením z EPP. Orbán ešte pred Salviniho návštevou vyhlásil, že EPP sa chystá na samovraždu a "utopí sa", ak sa chce opäť viazať k európskej ľavici, preto ľudovcov vyzval, aby hľadali radšej cestu spolupráce európskej pravice. Jeho návrh spoločne odmietli Kurz, nemecká kancelárka Angela Merkelová i Weber, zdôrazňuje ATV.Strache v nedeľu v rozhovore pre server Österreich chválil Orbána za pomoc pri zastavení masového ilegálneho prisťahovalectva v roku 2015. "" podčiarkol rakúsky vicekancelár.