Strache vyjadril nádej, že vznikne vlastenecká európska frakcia

Heinz-Christian Strache, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 6. mája (TASR) - Rakúsky vicekancelár a predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache sa v pondelok stretol v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság Strache v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) vyjadril nádej, že posilnia vlastenecké strany a že prvýkrát v histórii bude môcť vzniknúť "vlastenecká" európska frakcia.Európska ľudová strana (EPP) by podľa neho mala prehodnotiť svoj postoj odmietania vlasteneckých strán.argumentoval Strache.Rakúsky politik, ktorého na návštevu Budapešti pozval minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, ocenil úlohu Orbána v tom, že ukázal dôležitosť ochrany hraníc a že prispel k udomácneniu nového zmýšľania v Európe.Maďarský premiér zdôraznil, že on aj Strache chcú zmeny v Európe.povedal Orbán, podľa ktorého otvorenie sa vpravo chcú ponechať ako možnosť.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)