Stracheho pre video z Ibizy vyšetruje protikorupčná prokuratúra

Heinz-Christian Strache

Viedeň 13. júna (TASR)

Viedeň 13. júna (TASR) - Rakúska špecializovaná prokuratúra pre hospodársku trestnú činnosť a korupciu (WKStA) vedie vyšetrovanie voči bývalému vicekancelárovi a predsedovi pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinzovi-Christianovi Strachemu. Dôvodom je podozrenie zo sprenevery v súvislosti s kompromitujúcim videozáznamom, ktorého zverejnenie viedlo v máji k pádu koaličnej vlády kancelára Sebastiana Kurza.Tlačová agentúra APA to uviedla s odvolaním sa na štvrtkovú správu internetového vydania časopisu Profil.Vyšetrovanie sa podľa nej začalo už 20. mája a vedené je taktiež voči bývalému šéfovi poslaneckého klubu FPÖ Johannovi Gudenusovi, ktorý na videozázname vystupuje spolu so Strachem, ako aj voči ďalším, neznámym osobám. Na údajnej sprenevere sa mali podieľať "rôznymi formami".Na zázname nakrútenom tajne na španielskom ostrove Ibiza je zachytený Strache, ako pred voľbami z roku 2017 diskutuje o možných nelegálnych daroch pre svoju stranu a údajnej príbuznej ruského oligarchu výhľadovo sľubuje verejné zákazky, ak mu pomôže k volebnému úspechu. Strache po zverejnení tejto nahrávky v máji odstúpil z postov vicekancelára a straníckeho predsedu, na čo sa koalícia FPÖ s konzervatívnou Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) na čele s Kurzom rozpadla. Parlament neskôr aj s podporou FPÖ vyslovil Kurzovi nedôveru a vedenie krajiny nakoniec prevzala začiatkom júna úradnícka vláda, ktorej predsedá ako dočasná kancelárka Brigitte Bierleinová.Podľa zachytených vyjadrení Stracheho a Gudenusa poskytli ich strane počas predvolebnej kampane v roku 2017 viaceré zámožné osoby sumy 500.000 až dva milióny eur, a to prostredníctvom spolkov blízkych tejto strane, aby bolo možné obísť povinnosť ohlasovať takého príspevky najvyššiemu kontrolnému úradu, uviedla APA.V tej istej veci vedie WKStA vyšetrovanie aj voči poslancovi rakúskeho parlamentu z FPÖ Markusovi Tschankovi. Vo štvrtok parlament jednomyseľne schválil návrh, aby bol zbavený poslaneckej imunity, keďže takýto krok podporil i on sám.