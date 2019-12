Štrajk v UniCredite je zažehnaný, banka sa s odborármi dohodla

UniCredit Bank, ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. decembra (TASR) - Odborári sa s vedením UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dohodli na mzdových podmienkach. Štrajk v banke tak už nehrozí. Informovali o tom v utorok odborári.Štrajková pohotovosť bola v banke vyhlásená 9. októbra tohto roka.priblížila predsedníčka Základnej organizácie odborového zväzu pri UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jana Szászová.Odbory podľa jej slov nakoniec akceptovali ponuku zamestnávateľa na zvýšenie miezd o 2,6 %. Pre zamestnancov bol rozhodujúci hlavne vianočný bonus v hodnote 500 eur, ktorý sa zamestnávateľ zaviazal vyplácať aj v budúcnosti.zhodnotila výsledok dohody Szászová.Dohoda, ktorá bola podpísaná 29. novembra tohto roka, platí jeden rok a v lete 2020 sa začnú vyjednávania o novej kolektívnej zmluve na ďalšie obdobie.dodala Szászová.Odborári už viackrát upozornili na to, že zamestnancov v bankách na Slovensku trápia nízke mzdy a nevyhovujúce pracovné podmienky. Upozornili tiež na vysokú fluktuáciu v bankovom sektore. Predseda Odborového zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva Svetozár Michálek pripomenul, že fluktuácia v Slovenskej sporiteľni dosiahla za rok 2018 hodnotu 12,5 %, vo VÚB banke 20 % a v ČSOB 17,9 %. UniCredit v roku 2018 opustilo takmer 18 % zamestnancov. Podľa neho nie sú výnimkou ani pobočky, kde dochádza k 40 % fluktuácii.