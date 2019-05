Štrajk vodičov MHD v Košiciach je podľa mesta nezákonný

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Košice 8. mája (TASR) – Štrajk zamestnancov Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) ohlásený odborármi na štvrtok (9. 5.) od 7.00 h do 9.00 h je podľa dopravného podniku aj mesta nezákonný. "," uviedol v stredu magistrát.Prvým porušením malo byť nedodržanie ustanovenia, podľa ktorého musia odborári informovať zamestnávateľa o štrajku tri pracovné dni pred jeho uskutočnením. Vedenie spoločnosti uvádza, že odborové organizácie mu doručili oznámenie o vyhlásení ostrého štrajku v utorok (7. 5.) o 14.00 h. Zároveň argumentuje, že zákon neumožňuje štrajkovať v prípade, ak niektorý z účastníkov kolektívneho vyjednávania, a v tomto prípade DPMK, požiadal o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu.," uvádza mesto.Podľa odborárov je však štrajk zákonný a vo štvrtok bude. "" uviedla v stredu pre TASR predsedníčka Základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová.Odborári žiadajú pre zamestnancov DPMK desaťpercentné zvýšenie platov v tomto roku a ďalších osem percent v budúcom roku. Hrozí pritom ich štrajk aj počas nadchádzajúcich majstrovstiev sveta v hokeji.," uviedol generálny riaditeľ dopravného podniku Vladimír Padyšák.Vedenie DPMK tvrdí, že keďže v rámci spoločných rokovaní o kolektívnej zmluve 25. februára a v pondelok 6. mája nedošlo k dohode o mzdových otázkach, navrhlo využitie inštitútu sprostredkovateľa. Aj keď na to zástupcovia odborových organizácií nevideli dôvod, vedenie podniku požiadalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR o určenie sprostredkovateľa na riešenie kolektívneho sporu vo veci mzdových otázok zamestnancov." konštatoval predseda Predstavenstva DPMK Marcel Čop. Verí, že vo štvrtok vodiči nastúpia do práce. Ak vzniknú škody Košičanom, bude podľa neho vedenie DPMK povinné ich vymáhať." vyhlásil Čop.Vedenie DPMK informovalo o tom, že ponúklo odborárom možnosť, aby hľadali rezervy v nákladoch podniku a ušetrené peniaze by išli na ich platy. Zároveň požiadalo odborárov, aby počkali do konca júna, pokiaľ bude pripravený ozdravný plán, ktorý bude predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.