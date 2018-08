Štrajkuje asi 4500 zamestnancov najväčších lodeníc v Pule a Rijeke

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pula/Rijeka 22. augusta (TASR) - Okolo 4500 zamestnancov najväčších chorvátskych lodeníc v Pule a Rijeke vstúpilo v stredu do protestného štrajku. Príčinou je meškanie júlových miezd, ktoré mali zamestnanci dostať do 15. augusta a ktoré údajne vedenie firmy doteraz nedokázalo garantovať.Ako vyplýva z informácií chorvátskych médií, v Pule sa štrajkujúci zhromaždili pred lodenicami obviňujúc vedenie firmy zo zodpovednosti za jej nelichotivú situáciu a požadujúc jeho demisiu.Účastníci štrajku, ktorý by mal potrvať až do vyplatenia miezd, artikulovali aj požiadavky na chorvátsku vládu, ktorá by podľa ich názoru mala urobiť maximum pre zachovanie výstavby lodí v krajine.Majiteľa lodeníc, Uljanikovu skupinu, už niekoľko rokov sužujú finančné ťažkosti, teraz sa dokonca špekuluje o jej konkurze. Materský koncern vlastnia spolovice investori a spolovice zamestnanci.Aj keď chorvátske lodenice pred vstupom krajiny do EÚ privatizovali, do riešenia súčasnej krízy sa zapojila i chorvátska vláda pripomínajúc, že má ruky zviazané jestvujúcimi pravidlami o štátnej pomoci.