Strana brexitu nepostaví svojich kandidátov v 317 volebných obvodoch

Nigel Farage, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. novembra (TASR) - Líder euroskeptickej britskej Strany brexitu (BP) Nigel Farage v pondelok vyhlásil, že jeho strana nepostaví do predčasných parlamentných volieb, ktoré sa budú v Británii konať 12. decembra, 600 kandidátov, ako bolo pôvodne v pláne, ale len menej ako polovicu z nich. Informovali o tom agentúry AFP a AP.Farageova strana tak nebude kandidovať v 317 volebných obvodoch. To má podľa neho zabrániť tomu, aby došlo k deleniu probrexitových hlasov voličov.povedal Farage v meste Hartlepool v severovýchodnom Anglicku.Farage sa ocitol pod tlakom zo strany podporovateľov brexitu, aby nepostavil kandidátov v tých obvodoch, kde hrozí štiepenie probrexitových voličských hlasov. Viaceré britské pravicové médiá ho cez víkend vyzvali, aby zmenil svoju taktiku. Podľa nich totiž hrozí, že ak sa k moci dostane Labouristická strana, Británia nemusí odísť z Európskej únie. Labouristi sľubujú nové referendum o brexite.Ešte v nedeľu pritom Farage v súvislosti s tým, že v nadchádzajúcich predčasných parlamentných voľbách nebude kandidovať, oznámil, že počas predvolebnej kampane sa chce sústrediť na podporu 600 kandidátov, ktorých BP do decembrových volieb postavila.