Strana by nemala mať v názve meno lídra a mala by mať riadne sídlo

Bratislava 19. septembra (TASR) - Názov politickej strany alebo jej skratka by nemala obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany. Počíta s tým pozmeňujúci návrh k novele zákona o politických stranách z dielne predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka. Právna norma má určiť limity na počet členov strán a upraviť ich fungovanie či narábanie s financiami od štátu. Poslanci o nej diskutovali v závere siedmeho rokovacieho dňa 34. schôdze parlamentu. V debate budú pokračovať aj vo štvrtok.vysvetľuje svoj zámer Bernaťák.Pozmeňujúci návrh má tiež prikázať stranám mať sídlo a nie iba nejakú schránku. Podľa návrhu by mal štatutárny orgán do pol roka od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu. Strany by tiež na svojich webstránkach mali zverejňovať údaje o prijatej pôžičke aj s informáciami o osobe, ktorá ju poskytla. Mali by tak urobiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.Ďalší Bernaťákov pozmeňujúci návrh hovorí o daroch. Poslanec navrhuje, aby strana mohla prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie, iba ak jeho hodnota od jedného darcu nepresiahne v kalendárnom roku 300.000 eur.zdôrazňuje Bernaťák.Poslanec tiež navrhuje, aby si strana musela zriadiť platobný účet v Štátnej pokladnici, na ktorom budú príspevky zo štátneho rozpočtu. Číslo osobitného účtu by mala strana oznámiť ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na webe. Tento účet by nemal byť rovnaký ako transparentný účet zriadený pre voľby.zdôvodňuje Bernaťák.Snemovňa má okrem tohto návrhu otvorenú aj novelu zákona, ktorou sa majú zvýšiť základné platy starostov a primátorov. Vo štvrtok ich tiež čaká pravidelná Hodina otázok. Premiér Peter Pellegrini, ktorému patrí prvých 15 minút, má odpovedať na otázky o krokoch na integráciu Rómov, o výsledkoch rokovania slovenskej a českej vlády a mal by tiež zhodnotiť výjazdové rokovanie kabinetu vo Svidníku. Otázky mu položili jeho spolustraníci zo Smeru-SD. Po Hodine otázok a interpeláciách by malo zasadať poslanecké grémium a dohodnúť sa, ako bude ďalej pokračovať schôdza. Jej program je už takmer vyčerpaný.