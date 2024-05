Strana Hlas je zhrozená z atentátu na Fica. Politické názory sa nemajú vyjadrovať pištoľami na námestiach, tvrdí Pellegrini

aktualizované 15. mája, 16:59



Ostré odsúdenie útoku

Pellegrini sa vracia zo zahraničia

15.5.2024 (SITA.sk) -Strana Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) je zhrozená z toho, kam vyústila nenávisť. Reagovala tak na postrelenie predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej. Atentát na Fica je podľa Hlasu-SD bezprecedentným ohrozením slovenskej demokracie a v dejinách našej samostatnosti nemá obdobu.„Slovenskú republiku až doteraz zdobila schopnosť vyriešiť všetky politické krízy ústavnou a demokratickou cestou. O osude našej vlasti rozhodovali občania vo volebných miestnostiach, nie ozbrojení násilníci na uliciach. Hlas-SD vyzýva všetky politické strany, spoločenské skupiny, mienkotvorné osobnosti, tretí sektor aj médiá, aby spoločne a jednoznačne tento útok ostro odsúdili a svojou činnosťou nepodporovali vyvolávanie nenávisti na Slovensku," informovala strana.Atentát na predsedu vlády Roberta Fica Smer-SD ) je ohrozením všetkého, čo doteraz zdobilo slovenskú demokraciu. Uviedol to zvolený prezident Peter Pellegrini (Hlas-SD) na sociálnej sieti s tým, že správu o postrelení premiéra prijal so zhrozením.„Som zhrozený z toho, kam môže vyústiť nenávisť k inému politickému názoru. Nemusíme predsa so všetkým súhlasiť, ale je množstvo spôsobov, akými môžeme svoj nesúhlas vyjadriť demokraticky a zákonne. Atentát na jedného z najvyšších ústavných činiteľov je bezprecedentným ohrozením slovenskej demokracie. Ak budeme iné politické názory vyjadrovať pištoľami na námestiach a nie vo volebných miestnostiach, ohrozujeme všetko, čo sme za 31 rokov slovenskej zvrchovanosti spoločne vybudovali,“ napísal.Premiérovi praje čo najrýchlejšie uzdravenie a zotavenie a želá si, aby sa takýto „nezmyselný a brutálny čin stal terčom všeobecného odsúdenia“. Pellegrini v súvislosti so spáchaným atentátom na predsedu vlády predčasne ukončuje svoj pobyt v zahraničí a vracia sa späť na Slovensko.