Strana Hlas pôjde do volieb samostatne, Pellegrini však nevylúčil spoluprácu s Kollárom (video)

21.9.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) nevylučuje z povolebnej spolupráce nikoho, okrem strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Na utorkovej tlačovej konferencii to povedal líder strany Peter Pellegrini s tým, že Hlas-SD pôjde do volieb samostatne, bez uzatvárania akýchkoľvek predvolebných koalícií.„Pre nás bude kľúčové, čo daná strana chce urobiť pre zlepšenie života ľudí na Slovensku. Ak to má byť hnutie Sme rodina , tak my s tým nebudeme mať problém. Nie je to však ani na mne, ani na predsedovi hnutia Borisovi Kollárovi , rozhodnú voliči vo voľbách," uviedol Pellegrini.Zároveň zopakoval, že Hlas-SD spolupracuje s ostatnými opozičnými stranami v dostatočnej miere. Na diskusiu o povolebnej spolupráci je podľa jeho slov ešte dostatok času.