Strana Hlas predložila do parlamentu novelu zákona o rokovacom poriadku, Pellegriniho nádeje ožili

Pellegrini vidí jediné východisko

Prvý návrh snemovňa neschválila

31.8.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) predložila do parlamentu novelu zákona o rokovacom poriadku, ktorá má zrýchliť ústavné zmeny, na základe ktorých by bolo možné uskutočniť referendum o predčasných voľbách.Zmena rokovacieho poriadku má umožniť predsedovi parlamentu predložiť na program rokovania akýkoľvek zákon aj vtedy, ak ešte neuplynula šesťmesačná lehota na predkladanie zákonov v tej istej veci. Ak by sa tento technický plán podľa šéfa Hlasu-SD Petra Pellegriniho vydaril, „na jar budúceho roku môže byť referendum o predčasných voľbách“.Líder Hlasu-SD tvrdí, že jediným východiskom „z tohto marazmu“ je referendum o predčasných voľbách a následne predčasné voľby. Podľa Pellegriniho nepomôžu protesty, mimoriadne schôdze, ani podania na ústavný súd. „Tejto vlády sa musíme nejakým spôsobom zbaviť,“ poznamenal.Návrh, s ktorým prichádza Hlas-SD, bez podpory koalície alebo jej časti parlament neschváli. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) uviedol, že 600-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu, by „referendum mali dostať“. Podotkol, že podľa koaličnej zmluvy nie je možné podporiť návrhy opozície, preto by to mal byť zákon „z našej dielne“.Parlament o novele ústavy, aby si poslanci mohli na základe referenda skrátiť volebné obdobie, diskutoval naposledy koncom júna. Išlo o návrh z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ale poslanecká snemovňa ho neschválila. Podľa platného zákona o rokovacom poriadku parlamentu možno v tej istej veci podať nový návrh najskôr o šesť mesiacov.Táto lehota má uplynúť 29. decembra tohto roka. Aj preto sa v júli v parlamente nerokovalo o žiadnej iniciatíve súvisiacej s referendom po tom, ako Ústavný súd SR označil predmet referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu za protiústavný.Prezidentka Zuzana Čaputová na rozhodnutie súdu reagovala, že parlament môže zmeniť ústavný text a následne prijať uznesenie o konaní referenda o predčasných voľbách a ona by také referendum vyhlásila.