Strana Hlas-SD kritizuje Mikulca za jeho nápad „tichého kladenia vencov“

Kritika interpretácie

Spoločný sviatok európskych štátov

6.5.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-sociálna demokracia ( Hlas-SD ) kritizuje odporúčanie dočasne povereného ministra vnútra Romana Mikulca odporúčanie, aby sa spomienkové akty pri príležitosti osláv víťazstva nad fašizmom a nacizmom konali formou „tichého kladenia vencov".Poverený minister vnútra podľa nich nariadil sekcii verejnej správy svojho rezortu, aby vydala takého odporúčanie. Strana to uviedla v tlačovej správe.„Ako ukázali následné rozhodnutia okresných úradov po celom Slovensku, oslavy víťazstva sa majú konať bez akéhokoľvek programu 'navyše', bez hudby - vrátane hymny či smútočného pochodu – bez slávnostných prejavov či bez prednesu básne. Okresné úrady preto o. i. odmietli poskytnúť čo i len ozvučenie," napísala strana.Hlas-SD kritizuje interpretáciu, že ide o prejavenie „úcty voči ukrajinskému ľudu, ktorý bráni pre ruskou agresiou svoju krajinu".Podľa politického subjektu Deň víťazstva s aktuálnym vojenským konfliktom nijako nesúvisí. Podľa nich sú jeho oslavy, naopak, prejavom demokratického na antifašistického zmýšľania.„'Tiché kladenie vencov' znamená, že nemôžu zaznieť jasné prejavy odporu voči akejkoľvek vojenskej agresii, ktorá je od Norimberského tribunálu medzinárodným trestným zločinom proti mieru," uviedol Hlas-SD.Šéfovi rezortu vnútra pripomenul, že Deň víťazstva je spoločným sviatkom európskych štátov, a zároveň je to prejav úcty voči padlým i preživším oslobodenia Európy, a to bez ohľadu na národnosť. „Roman Mikulec takto ignoruje fakt, že v hroboch po celom Slovensku ležia tisíce Rusov a ďalšie tisíce bolo zranených, aby nám priniesli slobodu a demokraciu," tvrdí strana.Strana Hlas sa plánuje zúčastniť na rôznych spomienkových podujatiach, ktorými vzdajú poctu tým, ktorí pred 78 rokmi napomohli oslobodeniu Slovenka spod nacistickej okupácie.