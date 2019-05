Strana je jednotná, deklaruje sedem krajských predsedov Smeru-SD

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. mája (TASR) – Strana je jednotná, určite budeme o jej budúcnosti rozhodovať na riadnom sneme. Vyhlásilo to v stredu sedem krajských predsedov koaličnej strany Smer-SD, ktorí prijali stanovisko k vnútrostraníckej situácii. Ôsmy krajský predseda strany bol v tom čase na zasadnutí vlády, a preto sa nemohol k stanovisku vyjadriť. TASR o tom informoval hovorca Smeru-SD Ján Mažgút.Strana deklaruje, že nikdy nebránila svojim členom vyjadrovať sa k aktuálnej politickej situácii na Slovensku alebo vo vnútri strany.uviedli krajskí predsedovia vo svojom stanovisku.Tí popierajú dezinterpretáciu niektorých médií, že v Smere-SD sa deje vzbura. V strane chcú diskutovať aj o výsledku v eurovoľbách a každý člen podľa krajských predsedov môže vyjadriť demokraticky svoj názor.skonštatovali. Ôsmy krajský predseda strany bude mať, podľa jeho straníckych kolegov, možnosť vyjadriť svoj postoj k vzniknutej situácii po zasadnutí vlády.Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom. Pellegrini v reakcii uviedol, že víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, no privítal by, ak by sa realizovala v jej vnútri. O personálnych otázkach je podľa neho predčasné hovoriť, je však dôležité rozhodnúť o obsahu politiky Smeru-SD.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, ktorú iniciovali členovia strany z Košického kraja. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády. Privítal by, ak by sa diskutovalo vo vnútri strany, iniciatívu však chápe. O personálnych otázkach je podľa neho ešte predčasné hovoriť. Situácia v Smere-SD je podľa jeho podpredsedu Petra Žigu neobvyklá, nemala by sa však riešiť v médiách a na verejnosti. Potvrdil tiež slová premiéra, že si strana musí ujasniť svoje hodnoty.