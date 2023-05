Strana maďarskej komunity podviedla spojencov, reagoval Sólymos na Gyimesiho meno na kandidátke Aliancie

Strana to najskôr poprela a tajila

4.5.2023 (SITA.sk) - Strana maďarskej komunity (SMK) , ktorá je platformou strany Aliancia , podviedla svojich spojencov a spolustraníkov. Uviedol to predseda Republikovej rady strany Aliancia László Sólymos (platforma Most-Híd ) v reakcii na potvrdenie kandidatúry Györgyho Gyimesiho na kandidátke Aliancie.Bývalý poslanec hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Gyimesi uviedol v stredu 3. mája vo verejnoprávnom RTVS, že kandiduje zo 150. miesta.Sólymos v tlačovej správe uviedol, že maďarská konzervatívna platforma strany najprv poprela a tajila, že s Gyimesim rokuje a v súčasnosti tají to, že sa s ním dohodla.„Predseda SMK nám na republikovom predsedníctve v utorok 2. mája totiž oznámil, že rokovania s bývalým poslancom hnutia OĽaNO stále prebiehajú," priblížil Sólymos.„Aká je záruka, že Krisztián Forró (predseda SMK, poznámka SITA) kandidátnu listinu do parlamentných volieb aj za cenu rozbitia strany nepredloží v rozpore s organizačným poriadkom a stanovami strany Aliancia?" uviedol Sólymos s tým, že ak sa tak stane, Gyimesi môže počítať aj s druhým miestom, pretože Sólymos určite nebude na takej kandidátnej listine, o ktorej nerozhodne strana Aliancia, ale len úzka skupina v rámci strany či platformy.„Gyimesi a maďarská konzervatívna platforma strany Aliancia môže rozbiť stranu, ktorá vznikla zjednotením Strany maďarskej komunity (SMK), Mosta-Híd a Spolupatričnosti,“ vyhlásil ešte 25. apríla Sólymos.Dodal, že okresná konferencia SMK v Dunajskej Strede sa rozhodla pre podporu Gyimesiho aj napriek ich nesúhlasu, pričom v republikovom grémiu strany Aliancia sa dodnes nevytvorila zhoda k osobe bývalého politika hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.Sólymos zdôraznil, že v Moste-Híd aj pred vznikom Aliancie odmietali krajne populistickú a nenávistnú politiku a ich predstaviteľov.„Odmietame ich aj teraz, lebo si myslíme, že štvavá politika v Aliancii nemá miesto,“ uviedol Sólymos. Ako ďalej doplnil, tento štýl „politickej práce“ nemá miesto ani v zjednotenej strane, ani v maďarskej politike na Slovensku.„To, že György Gyimesi a jemu podobní krajne populistickí politici sú pre nás neprijateľní, sme potvrdili aj v politickej deklarácii, ktorú sme prijali na predvolebnom stretnutí Platformy Most-Híd 25. marca 2023,“ podotkol Sólymos.