Strana Most-Híd sa podľa Fedora stala obeťou vlastného úspechu

22.7.2019 (Webnoviny.sk) - Zdá sa, že Most-Híd sa stal obeťou vlastného úspechu. Myslí si to poslanec Národnej rady SR z poslaneckého klubu koaličnej strany Most-Híd Martin Fedor.„Projekt slovensko-maďarskej spolupráce prispel k mimoriadnemu zlepšeniu vzťahov medzi slovenským národom a maďarskou menšinou. Zároveň sa tak aj ideovo vyčerpal. Verím, že práve tieto vzťahy si nezoberú za objekt záujmu predstavitelia radikálnejších skupín maďarskej národnostnej menšiny, ktorým pokojné spolužitie nemusí vyhovovať. Ak nie je problém, prirodzene sa totiž stávajú politicky nezaujímavými," vysvetlil Fedor pre agentúru SITA a dodal, že nerád verejne komentuje situáciu v strane, kde nie je členom.„Som členom parlamentného poslaneckého klubu. Môžem povedať, že tam zaznievajú poväčšine triezve názory. Vo vládnej koalícii klub Mosta funguje ako istá poistka voči excesom, ktoré zo strany koaličných partnerov občas prichádzajú," dodal koaličný poslanec.V prieskume verejnej mienky, ktorý uskutočnila agentúra Focus koncom júna, sa Most-Híd ocitol pred bránami Národnej rady SR, volilo by ho 4,5 percenta opýtaných respondentov. Most chce pred parlamentnými voľbami otvoriť vlastnú kandidátku a ponúknuť miesta na nej aj menším regionálnym či menšinovým stranám.Rokovali so Stranou maďarskej komunity, Maďarskou kresťanskodemokratickou alianciou, Rómskou iniciatívou Slovenska, Maďarským fórom a dvoma menšími celoštátnymi stranami - so Slovenskou konzervatívnou stranou a stranou Šanca.„Takmer každý si na Slovensku praje zmenu. Len si ju rôzne vykladáme. Rozloženie politických síl na Slovensku ukazuje, že takáto zmena môže mať krajšiu, ale aj škaredšiu tvár. Zdá sa, že tendencia vytvárať tábory podobných politických síl je výsledkom troch úvah. Jedna je prirodzená snaha o záchranu. Druhá je stále pretrvávujúca snaha ukončiť dominanciu najväčšej vládnej strany. Do veľkej miery je to stále agenda anti - Smer. No a tretia, je snaha vyjsť v ústrety verejnej objednávke, ktorá podľa mňa najmä v opozičnom tábore dlhodobo existuje. Myslím si však, že rôzne napätia v týchto zoskupeniach budú naďalej pretrvávať," zamyslel sa Fedor.