Strana NAJ: Treba dorovnať životnú úroveň v rámci EÚ aj Slovenska

Na archívnej snímke Branislav Grimm. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 7. mája (TASR) – Strana Nezávislosť a jednota (NAJ) by sa v Európskom parlamente (EP) chcela podieľať na tvorbe legislatívy, ktorá zabezpečí dorovnanie rozdielov v životnej úrovni v rámci Európy, ale aj rôznych regiónov Slovenska na zlepšenie kvality života. Na tlačovej konferencii v utorok v Bratislave to povedal Branislav Grimm, ktorý je lídrom kandidátnej listiny strany NAJ vo voľbách do EP.tvrdí Grimm. Strana je tiež za vytvorenie funkcie stálych projektových manažérov pre jednotlivé vyššie územné celky priamo v Bruseli a podporuje aktuálny legislatívny proces, ktorý má zjednodušiť zákon o verejnom obstarávaní.NAJ zdôrazňuje potrebu zvýšenia životnej úrovne na Slovensku, podporu vzdelávania a kvalitného školstva reflektujúceho potreby trhu práce. Na zlepšovanie životnej úrovne mladých ľudí by strana chcela podporiť výstavbu štátnych alebo obecných nájomných bytov. Strana ďalej presadzuje zavedenie minimálnej európskej mzdy a minimálnej penzie 550 eur.," uviedol predseda strany Viktor Béreš.Kandidáti hovoria aj o zabezpečení transparentnej azylovej politiky EÚ, ochrane hraníc Schengenu, kybernetickej bezpečnosti a rovnakej kvalite výrobkov vo všetkých členských štátoch. Pre stranu je dôležité tiež riešenie rómskej otázky. Na kandidátnej listine sú piati ľudia rómskej národnosti, a tak chcú spájať väčšinové a menšinové obyvateľstvo.Stranu NAJ do volieb vedie učiteľ a bývalý primátor Senice Branislav Grimm, dvojka na kandidátke je bývalý futbalový reprezentant a poslanec VÚC v Nitre Ľubomír Moravčík a trojka stavebný inžinier a podnikateľ Anton Gajdoš. Strana postavila do volieb 14-člennú kandidačnú listinu. Voľby budú na Slovensku 25. mája.