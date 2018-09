Strana Nezávislí Gréci víta neúspech macedónskeho referenda

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Atény 30. septembra (TASR) - Vládna pravicová strana Nezávislí Gréci (ANEL) privítala pravdepodobný neúspech macedónskeho referenda o zmene názvu republiky na, informovala v nedeľu agentúra DPA.líder strany ANEL a minister obrany Pavols Kamenos napísal na Twitteri, odvolávajúc sa na predbežné výsledky a z nich vyplývajúcu nízku účasť v plebiscite.Macedónsko by po zmene názvu krajiny na Republiku Severné Macedónsko, ako to predpokladá bilaterálna dohoda s Gréckom, na ktorej sa obe strany dohodli v júni v úsilí ukončiť viac ako polstoročie trvajúci spor, mohlo zamieriť do euroatlantických štruktúr. Dohoda však vyvolala v oboch zainteresovaných krajinách aj vlnu kritiky a proces jej ratifikácie môže byť ešte komplikovaný. Kamenos je jedným z najväčších kritikov dohody.