Strana SaS navrhuje tri riešenia, ktoré majú pomôcť Bratislave. Podľa Drobu je to druhé najchudobnejšie mesto (video)

Museli pristúpiť na nepopulárne opatrenia

Druhé najchudobnejšie mesto

Ostatné riešenia











22.8.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a solidarita (SaS) navrhuje tri riešenia, ktoré majú pomôcť Bratislave. Na dnešnej tlačovej konferencii liberálov o nich informoval predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) „Bratislava ako hlavné mesto bola dlhodobo poddimenzovaná. Naša dnešná iniciatíva nie je o tom, aby sme ju vyzdvihli nad ostatné samosprávy na Slovensku, ale naopak, aby sme ju dorovnali aspoň na tú istú úroveň financovania ako má zvyšok,“ uviedol.Podľa Drobu prorodinné balíčky predchádzajúcej vlády zdecimovali samosprávy po celom Slovensku. Ako príklad uviedol rozpočet BSK na rok 2024, ktorý bude po 23 rokoch existencie samosprávneho kraja nižší ako v predchádzajúcom roku. V rámci šetrenia musel samosprávny kraj pristúpiť k niekoľkým nepopulárnym opatreniam.„K tomu najhoršiemu patrilo prepúšťanie 12 percent zamestnancov BSK, o prácu tak prišlo približne 35 ľudí,“ poznamenal Droba.Predseda BSK pripomenul, že na základe štatistiky je Bratislava po bulharskej Sofii druhé najchudobnejšie mesto. Hlavným dôvodom je podľa neho fakt, že financie pre hlavné mesto sú naviazané na podielové dane ľudí, ktorí majú v Bratislave trvalý pobyt. Kým oficiálne v Bratislave žije 480-tisíc obyvateľov, v skutočnosti je to podľa Drobu minimálne o 200-tisíc ľudí viac.„Politicky najschodnejším riešením je dofinancovať Bratislavu tak, aby sme nebrali peniaze ostatným mestám a obciam. Preto riešením by bolo fixné percento štátneho rozpočtu, ktoré bude prideľované Bratislave,“ uviedol.Druhým riešením, ktoré navrhuje SaS pre zlepšenie pozície Bratislavy ako hlavného mesta je zvyšovanie kompetencií pre mestskú políciu. Podľa Drobu je potrebné iba dotiahnuť do konca nedávno navrhovaný zákon o obecnej polícii, ktorý rozväzuje ruky samosprávam. Tretím riešením, ktoré má pomôcť Bratislave je doriešiť financie na rekonštrukciu Hlavnej stanice.