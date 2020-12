Strana SaS nepodporí Holého novelu zákona o verejnom obstarávaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) má výhrady k novele zákona o verejnom obstarávaní a v súčasnej podobe ju nepodporí. Ako povedal predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík , novela so sebou nesie viacero pochybností. Aktuálne pritom končí medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu.Podľa podpredsedu SaS a ministra školstva Branislava Gröhlinga je kľúčové, aby podlimitné zákazky neboli vyňaté zo zákona, ale išli v samostatnom režime pravidiel. Obstarávanie úplne mimo rámec pravidiel stanovených zákonom o verejnom obstarávaní ide podľa neho ruka v ruka s výrazným znížením hospodárskej súťaže a rizikom, že súťaž môže byť korupčná a vopred dohodnutá."Riziko je tak skutočne obrovské. Budeme preto trvať na nastavení jasných zjednodušených pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou. Za principiálne považujeme tiež, aby podnety v prípade pochybenia pri zákazkách mohla podávať aj verejnosť či mimovládne organizácie," povedal Gröhling.Novela zákona o verejnom obstarávaní podľa strany SaS mení zásadným spôsobom spôsob obstarávania. "Preto aj verejne žiadame vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého , aby bolo predĺžené medzirezortné pripomienkové konanie do konca januára. To vytvorí priestor pre lepšie posúdenie navrhovaných zmien," uzavrela predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová