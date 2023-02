Strana SaS nevidí dôvod, aby naskakovala na hru Fica a nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze o skoršom termíne volieb

26.2.2023 (SITA.sk) - Strana SaS nepodporí otvorenie mimoriadnej schôdze parlamentu o skoršom termíne predčasných volieb. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal poslanec strany Marián Viskupič . Strana podľa neho stojí za dohodou, že voľby budú 30. septembra.„My nevidíme žiaden dôvod, aby sme naskakovali na hru Roberta Fica," povedal Viskupič. Doplnil, že je presvedčený, že za situácie, keď už termín predčasných volieb bol odhlasovaný, krajina nepotrebuje ďalší chaos spôsobený zmenou termínu.„My si to vieme predstaviť, budeme to rešpektovať, ale stojíme za tým, že bola dohoda a že sme za ten septembrový termín zahlasovali," dodal poslanec.